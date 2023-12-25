Нужно ли бить по мостам на Украине?

Удары по мостам на Украине: взвешиваем все "за" и "против"

Спор об уничтожения инфраструктуры в тылу Украины идёт с начала СВО.

Фото: https://t.me/boris_rozhin/55211

Аналитики подразумевают, что уничтожать Россия должна мосты и часть ж/д инфраструктуры. Однако транспортная инфраструктура включает в себя и дороги, и порты, и терминалы, и системы управления транспортом и пр.

Это всё на Украине находится под российскими ударами постоянно, чего Министерство обороны РФ не скрывает.

"Тактическая авиационная группа нанесла удары по автомобильному мосту и трём пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики", — 10 октября заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Например, разрушение мостов далеко не всегда прерывает автотранспортное сообщение врага. Но уничтожение системы управления ж/д транспорта может привести к куда более долгосрочным негативным последствиям.

Самые главные мосты через Днепр

Сейчас для снабжения ВСУ может использоваться более 20 мостов через Днепр. Наиболее важные:

вантовый мост,

мост Преображенского,

плотина Днепрогэс в Запорожской области,

Южный,

Амурский,

Мерефо-Херсонский,

Кайдакский мосты,

мосты на плотине Среднеднепровская ГЭС,

мост на автотрассе Т-0412 в Днепропетровщине.

Отмечается и Крюковский мост и мост через Кременчугскую ГЭС.

Сторонники ударов по мостам считают, что вывод их из строя способен повлиять на боевую обстановку на левобережье. Однако "Военная хроника" утверждает, что сейчас нет достоверных данных по объёмам перевозимых грузов. Большинство заявлений сторонников ударов являются предположением, поскольку степень ударов по мостам на снабжение армии Украины тяжело оценить объективно.

Авто- и железнодорожный транспорт сегодня "становой хребет" ВСУ. С этой точки зрения и ж/д, и автомобильные мосты через Днепр имеют решающее значение в деле снабжения на Левобережье. Именно благодаря этим сооружениям ВСУ одновременно перебрасывают значительные объёмы грузов и техники.

За

Сторонники ударов по мостам аргументируют позицию тем, что армия России в случае разрушения значительной части днепровских мостов сможет изолировать ТВД на левом берегу Действительно, пропускная способность моста тогда падает, что ограничивает возможности переброски грузов, живой силы. А ремонт моста под угрозой повторных ударов — риск, и срок восстановления непонятен. Использование же паромов и понтонов не компенсирует потерю.

Против

Скептики отмечают, что сегодня военная логистика Киева относительно отлажена и осуществляется достаточно централизованно, а значит, бессмысленно нарушать эти маршруты. С помощью мостов перебрасывается техника на левый берег в уже известные точки, где она уничтожается. Такой подход сосредотачивает текущие боевые задачи и уничтожает запасы врага.

Но вывод из строя мостов может привести к тому, что привычное логистическое плечо изменится и всю цепь придётся отслеживать заново. Критики ударов по мостам уверены, что этот процесс нецелесообразен и приведёт к дополнительным трудностям.

Слабая сторона обеих

На данный момент аргументы обеих неубедительны. В дискуссии отсутствуют данные, позволяющие оценить объёмы военных перевозок через мосты и полный объём последствий ударов по украинской транспортно-логистической системе. То бишь реальное военное значение мостов для Киева сегодня оценить невозможно.

Аргументы обеих сторон не учитывают и другие моменты. К примеру, из-за использования гражданской инфраструктуры в военных целях задача армии России по выявлению и уничтожению целей в тылу усложняется.

"В настоящий момент транспортная инфраструктура уничтожают именно ту, которую нужно уничтожить. Проблем уничтожить любую другую инфраструктуру в российской армии нет. Самое главное — вопрос нужности или необходимости, какую цель нужно в данный момент уничтожить или ликвидировать", — отмечает морской пехотинец, участник дальнего похода в зону Индийского океана Александр Колесников.

Вывод

Отсутствие ударов по авто- и железнодорожным мостам совсем не означает, что такая цель не появится в будущем. Но надо помнить, что удары по значительной части мостов потребуют задействования количества сил и средств и будет сопровождаться выделением допресурсов, что сегодня выглядит нерационально.

Вполне вероятно, что уничтожением мостов займутся на более позднем этапе СВО, но в данный момент такая необходимость отсутствует.