Sky News: Взятие Марьинки — значимая победа для ВС РФ

1:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Поддержка Западом ВСУ в лучшем случае застопорится, давление начнет усиливаться с целью переговоров о прекращении боевых действий, такой прогноз предлагают эксперты SkyNews. В издании отмечают, что это произойдёт, даже несмотря на то, что лидеру Украины Владимиру Зеленскому будет трудно рассмотреть любую форму компромисса.

Фото: pxfuel.com

Такой прогноз SkyNews сделало после взятия российскими войсками Марьинки. Ранее мы рассказывали о том, почему взятие этого населённого пункта явялется важным и какие пути теперь открыты ВС РФ.

Журналист Welt Кристоф Ваннер также заявил, что взятие Марьинки дает ВС РФ преимущество на фронте.

"Хотя Марьинка и сравнительно небольшой город, для России это значимая тактическая победа. Это ясное свидетельство решимости России обеспечить безопасность всего Донбасса — несмотря на зимнюю погоду" — говорится в материале SkyNews.

Между тем, и ЕС, и американский Конгресс изо всех сил пытаются продлить жизненно важную военную и финансовую поддержку Украины на следующий год.

В Минобороны также сообщили о том, что группировка "Восток" поразила силы ВСУ на Южно-Донецком направлении.