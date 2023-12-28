Поддержка Западом ВСУ в лучшем случае застопорится, давление начнет усиливаться с целью переговоров о прекращении боевых действий, такой прогноз предлагают эксперты SkyNews. В издании отмечают, что это произойдёт, даже несмотря на то, что лидеру Украины Владимиру Зеленскому будет трудно рассмотреть любую форму компромисса.
Такой прогноз SkyNews сделало после взятия российскими войсками Марьинки. Ранее мы рассказывали о том, почему взятие этого населённого пункта явялется важным и какие пути теперь открыты ВС РФ.
Журналист Welt Кристоф Ваннер также заявил, что взятие Марьинки дает ВС РФ преимущество на фронте.
"Хотя Марьинка и сравнительно небольшой город, для России это значимая тактическая победа. Это ясное свидетельство решимости России обеспечить безопасность всего Донбасса — несмотря на зимнюю погоду" — говорится в материале SkyNews.
Между тем, и ЕС, и американский Конгресс изо всех сил пытаются продлить жизненно важную военную и финансовую поддержку Украины на следующий год.
В Минобороны также сообщили о том, что группировка "Восток" поразила силы ВСУ на Южно-Донецком направлении.
Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.