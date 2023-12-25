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Петр Ермилин

Российская армия взяла Марьинку. Почему это важно и какие пути теперь открыты ВС РФ

5:00
Силовые структуры » Военные новости

Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль населенный пункт Марьинка, находящийся на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным. О том, какой была обстановка в Марьинке и какое значение для хода специальной военной операции (СВО) имеет это военное достижение — в новом материале Pravda.Ru.

Российская армия взяла Марьинку. Почему это важно и какие пути теперь открыты ВС РФ
Фото: redstar.ru

Освобожденный город

"В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки "Южная" сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка юго-западнее Донецка", — отчитался глава оборонного ведомства, его слова приводит агентство РИА Новости. По его словам, взятие Марьинки ослабит украинскую оборону и откроет ВС РФ новые возможности для маневра.

Российский лидер, комментируя отчет Шойгу, заметил, что военные, принявшие участие в освобождении Марьинки, должны быть представлены к госнаграде. Так, Путин поручил Шойгу составить список участников взятия города и подготовить соответствующие предложения.

"Действительно, здесь как минимум два положительных эффекта. Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника", — сказал глава государства.

Более того, он попросил поблагодарить всех, кто принял какое-либо участие в освобождении населенного пункта.

"Взломав этот укрепрайон, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор. Но это, конечно, вопрос и командиров на местах, и специалистов Генерального штаба, Министерства обороны. Это отдельная тема, но во всяком случае такая возможность на этом участке появляется", — заключил президент.

Какие пути открываются

Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил значение освобождения Марьинки. Теперь, по его мнению, российской армии будет проще взять под контроль Авдеевку — один из ключевых населенных пунктов в рамках СВО.

"Освобождение города даже больше важно с политической точки зрения. Потому что Марьинка долгое время считалась местом, откуда Украина терроризировала Донецк и поэтому полное освобождение Марьинки — это наша большая политическая победа и серьезное украинское поражение", — сказал Кнутов в разговоре с "МК".

В комментарии изданию он также подчеркнул, что теперь ВС РФ смогут двигаться севернее — в сторону "донбасского кольца".

"У нас теперь появляются дополнительные возможности, чтобы усилить наше давление на украинские части с целью полного окружения Авдеевки. Сейчас оно огневое: мы простреливаем дороги, противнику очень сложно поставлять резервы, боеприпасы. В случае же захлопывания мешка, вопрос с Авдеевкой будет решаться только путём дроблением ее на части, созданием малых котлов, уничтожением противника. Это займёт время и достаточно много, но я хочу сказать, что у нас появится возможность входить в Авдеевку с западной стороны, где украинская армия не имеет таких мощных укреплений", — добавил военный эксперт.

Объясняют военкоры

Как написал военкор Александр Сладков (Telegram-канал Сладков+) в своем Telegram-канале, Марьинка была освобождена еще до официального объявления, однако у военного руководства были причины отложить сообщение.

"Ну что, Марьинка наша. Пехота, ты королева войны. Почему не сообщали окончательно об освобождении? Реально ждали пока все точно закончится. Никак не могли взять последний дом. Уж и дачи все справа прошерстили, а дом — никак. Но победили. Как только ВСУ из Марьинки выдавили, украинская артиллерия начала сильно стрелять. Старая песня — запустить и уничтожить артиллерийским огнём. Надо было удержаться. Наши не только удержались, но и пошли дальше, штурмуем Георгиевку!", — пишет Сладков.

В свою очередь Семен Пегов (Telegram-канал WarGonzo) рассказал, что Марьинка — это "последний бастион украинских неонацистов примыкающий к столице Донецкой Республики".

"Интенсивные бои за Марьинку начались весной 2022 года после взятия Мариуполя. Их сложность объяснялась тем, что Марьинка расположена на возвышенности перед которой простреливаемое пространство. За больше полутора года боёв в Марьинке не осталось ни одного строения, за которое можно было бы зацепиться. Со взятием Марьинки для ВСУ создаётся угроза для Курахово — это важный логистический хаб, через который идут дороги на неосвобождённое Запорожье и Угледар", — объяснил военкор.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы днр юрий кнутов владимир путин
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