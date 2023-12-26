Минобороны: группировка "Восток" поразила силы ВСУ на Южно-Донецком направлении

В Минобороны России сообщили о том, что группировка "Восток" выполнила боевые задачи на Южно-Донецком направлении.

Фото: Вадим Савицкий

Удары авиации, артиллерии и огнеметных систем пришлись по опорным пунктам, а также по местам временной дислокации, районам сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой и 58-й мотопехотной бригад ВСУ.

Речь идёт о районах Новомихайловки, Константиновки, Антоновки, Пречистовки. Кроме того, сорваны три попытки ротации в Новомихайловке, две — в районе Старомайорского.

Потери противника составили 55 человек.

Ранее сообщалось о том, что российская армия взяла Марьинку, а также о том, почему это важно и какие пути теперь открыты ВС РФ. Теперь, по его мнению, российской армии будет проще взять под контроль Авдеевку — один из ключевых населенных пунктов в рамках СВО.