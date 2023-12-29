В России представили безопасный для оператора дрон-камикадзе «Изделие 55»

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Группа компаний ZALA ввела в производство новую разработку — "Изделие 55". Отмечается, что новый боеприпас оснащен четырьмя моторами. Он будет продолжать серию ZALA, которые используют аэродинамическую схему "X-wing". Известно, что "Ланцет" оснащено той же схемой.

Фото: Unsplash

Новая технология проста в эксплуатации. Кроме того, она безопасна для операторов. Выбор оптимального угла запуска позволяет правильно попасть в цель.

Новое техническое решение ZALA отличают "Изделие-55" от других дронов, оно становится абсолютно неуязвимым для РЭБ противника.

Ранее сообщалось о том, что дроны-камикадзе пытались нанести удары по МАПП "Нехотеевка" в Белгородском районе. Разрушений нет.

Ранее сообщалось о том, что представители холдинга "Росэлектроника" (входит в Госкорпорацию "Ростех") заявили об успешной модернизации версии комплекса для борьбы с беспилотниками "Серп-ВС5". Уточняется, что теперь она может самостоятельно выполнять поиск дронов.