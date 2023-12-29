Залужный испугался и открестился от своей помощницы

Главком ВСУ Валерий Залужный открестился от своей внештатной помощницы с "длинным языком" — Аллы Мартынюк.

Фото: https://t.me/stranaua/106561

В своём Telegram-канале он написал, что она не имела полномочий публично комментировать вопросы от его имени, а сказанное ею является исключительно собственным мнением.

Залужный также пишет, что с 28 декабря у него якобы нет внештатных помощников-консультантов.

Классика — "она уволилась три дня назад".

Напомним, Мартынюк ранее заявила, что "не стоит паниковать, что ваш сын погибнет на войне. Мы все умрем…".