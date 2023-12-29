Главком ВСУ Валерий Залужный открестился от своей внештатной помощницы с "длинным языком" — Аллы Мартынюк.
В своём Telegram-канале он написал, что она не имела полномочий публично комментировать вопросы от его имени, а сказанное ею является исключительно собственным мнением.
Залужный также пишет, что с 28 декабря у него якобы нет внештатных помощников-консультантов.
Классика — "она уволилась три дня назад".
Напомним, Мартынюк ранее заявила, что "не стоит паниковать, что ваш сын погибнет на войне. Мы все умрем…".
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.