"Всё равно мы все умрём": советница Залужного мотивирует украинцев идти на фронт

Внештатная советница главкома ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк оригинально замотивировала украинцев идти в зону боевых действий.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Она сказала, что все украинцы умрут.

"Не стоит паниковать, что ваш сын погибнет на войне. Мы все умрем, и лучше умереть достойно, чем тебе на голову упадет кирпич или тебя собьет машина" — в частности, сказала Мартынюк.

Даже самые проукраинские ресурсы месседж советницы главнокомандующего не оценили.

Тем более, что для себя и своих близких президент Владимир Зеленский со своей бандой этот момент приближать не спешит.