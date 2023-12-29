Внештатная советница главкома ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк оригинально замотивировала украинцев идти в зону боевых действий.
Она сказала, что все украинцы умрут.
"Не стоит паниковать, что ваш сын погибнет на войне. Мы все умрем, и лучше умереть достойно, чем тебе на голову упадет кирпич или тебя собьет машина" — в частности, сказала Мартынюк.
Даже самые проукраинские ресурсы месседж советницы главнокомандующего не оценили.
Тем более, что для себя и своих близких президент Владимир Зеленский со своей бандой этот момент приближать не спешит.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.