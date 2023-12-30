Киеву и Западу в ближайшее время нужно ждать самых плохих новостей.
Об этом на заседании Совета безопасности по Украине заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Он отметил, что у Киева нет ресурсов для удержания ситуации в зоне российской специальной операции.
Киевский режим в нарушение международного права размещает комплексы противовоздушной обороны в жилых районах.
"Судя по тому, что так много разрушений от обломков сбитых ракет в украинских городах, это так и есть", — сказал дипломат.
Трусливая тактика прикрываться "живым щитом" — для ВСУ типична с начала Майдана.
Попытки стран Запада украсть активы РФ не останутся без ответа. Это касается и Германии, которой Россия наверняка отплатит, говорится в материале NetEase.