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Небензя: "Киеву и Западу следует ждать в ближайшее время самых плохих новостей"

0:42
Силовые структуры

Киеву и Западу в ближайшее время нужно ждать самых плохих новостей.

Небензя: "Киеву и Западу следует ждать в ближайшее время самых плохих новостей"
Фото: wikipedia.org by Tatarstan.ru is licensed under CC BY 4.0

Об этом на заседании Совета безопасности по Украине заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что у Киева нет ресурсов для удержания ситуации в зоне российской специальной операции.

Киевский режим в нарушение международного права размещает комплексы противовоздушной обороны в жилых районах.

"Судя по тому, что так много разрушений от обломков сбитых ракет в украинских городах, это так и есть", — сказал дипломат.

Трусливая тактика прикрываться "живым щитом" — для ВСУ типична с начала Майдана.

Киеву и Западу следует ждать в ближайшее время самых плохих новостей
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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