Небензя: "Киеву и Западу следует ждать в ближайшее время самых плохих новостей"

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Киеву и Западу в ближайшее время нужно ждать самых плохих новостей.

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Об этом на заседании Совета безопасности по Украине заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что у Киева нет ресурсов для удержания ситуации в зоне российской специальной операции.

Киевский режим в нарушение международного права размещает комплексы противовоздушной обороны в жилых районах.

"Судя по тому, что так много разрушений от обломков сбитых ракет в украинских городах, это так и есть", — сказал дипломат.

Трусливая тактика прикрываться "живым щитом" — для ВСУ типична с начала Майдана.