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В Германии признала, что обучение не помогает украинской армии

Силовые структуры

ВС РФ укрепили свои позиции, ускорив украинское отступление.

В Германии признала, что обучение не помогает украинской армии
Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

ВСУ не помогают даже западные противоминные тралы, а тактика, которой обучают инструкторы НАТО, бессильна.

Об этом сообщил генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг.

"Местами минные поля занимают в длину и ширину несколько километров. Если мотопехотный взвод сталкивается с таким полем, то мы учим: дым, отступить, обойти, попытаться снова. При преграде протяженностью до 10-ти километров такой тактический подход невозможен", — в интервью Sü ddeutsche Zeitung сказал глава спецштаба по вопросам Украины при минобороны ФРГ.

Всушники наступают на очень подготовленные позиции. Они опробовали противоминные тралы, но были моментально остановлены ответным огнем русских. Теперь армия Украины вынуждена разминировать поля вручную ночью, отметил генерал-майор, и подчеркнул, что это оборачивается огромными потерями.

Помимо этого, российскому ВПК удаётся наращивать производство, несмотря на жесточайшие санкции, подытожил офицер, добавив, что в Берлине растеряны от этого.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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