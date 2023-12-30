Ответка за Белгород частично произошла в ночь на 31 декабря.
РФ нанесла ракетные удары по Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областям.
Также нанесён удар по объекту критической инфраструктуры Украины —
одна из прифронтовых ТЭС уничтожена, сообщает ДТЭК.
Пострадавших нет, однако серьёзно повреждено оборудование.
В Харькове прилёт в отель Кharkiv Palace с "иностранцами", в Одесской области уничтожено промышленное предприятие. Идёт массированный налёт на Киев.
Тем временем, постпред России при ООН Василий Небензя, заявил, что "атака ВСУ на Белгород — это заранее спланированный теракт против мирного города, а Запад является соучастником совершаемых киевской шайкой преступлений".
По всем соцсетям и чатам Украины неистово радуются ударам по празднику в Белгороде и убитым детям. Чем РФ ответит и как нам дальше жить с украинцами рядом?!