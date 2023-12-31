Около 20 тысяч военных будут защищать небо над Россией в новогодние праздники

Около 20 тысяч военнослужащих России будут задействованы для обеспечения противовоздушной обороны страны в течение новогодних праздников, по информации, предоставленной пресс-службой Министерства обороны РФ.

Фото: Openverse by Пресс-служба Западного военного округа is licensed under CC BY 4.0

В рамках боевого дежурства по противовоздушной обороне в это время будут задействованы силы и средства объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил.

Акцент делается на новогоднюю ночь, когда на боевое дежурство выйдет более 1800 военнослужащих 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил РФ. Эти подразделения будут активно мониторить и обеспечивать безопасность воздушного пространства страны в этот праздничный период, сообщают РИА Новости.

Боевые расчеты объединения будут выполнять службу на различных важных позициях, включая зенитные ракетные войска, радиолокационные станции подразделений радиотехнических войск, а также в пунктах управления и командных пунктах соединений и воинских частей. Это делается для обеспечения максимальной готовности к ответным мерам в случае возможных угроз или инцидентов в воздушном пространстве в период праздников.