Около 20 тысяч военнослужащих России будут задействованы для обеспечения противовоздушной обороны страны в течение новогодних праздников, по информации, предоставленной пресс-службой Министерства обороны РФ.

Фото: Openverse by Пресс-служба Западного военного округа is licensed under CC BY 4.0