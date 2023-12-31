ВС РФ уничтожили РСЗО HIMARS, которыми ВСУ планировали в праздники бить по Донецку

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВС РФ уничтожила две пусковые установки РСЗО HIMARS при помощи которых ВСУ планировали в новогодние каникулы бить ракетами по Донецку.

Фото: polskieradio.pl

Высокоточными ударами поражен филиал наццентра управления космическими средствами в районе посёлка Залесцы в Хмельницкой области, который используется киевским режимом для разведки.

Разбиты базы ГСМ в Харькове и Запорожье, которые снабжали группировки ВСУ на Харьковском и Ореховском фрнтах.

Помимо этого, нанесены удары по пунктам дислокации 59-й омбр, 79-й дшбр ВСУ и наёмников общей численностью до 600 военных, а также по стоянкам военной техники и артсистем в посёлках Селидово, Курахово и на шахте Коротченко.