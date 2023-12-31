ВС РФ уничтожила две пусковые установки РСЗО HIMARS при помощи которых ВСУ планировали в новогодние каникулы бить ракетами по Донецку.
Высокоточными ударами поражен филиал наццентра управления космическими средствами в районе посёлка Залесцы в Хмельницкой области, который используется киевским режимом для разведки.
Разбиты базы ГСМ в Харькове и Запорожье, которые снабжали группировки ВСУ на Харьковском и Ореховском фрнтах.
Помимо этого, нанесены удары по пунктам дислокации 59-й омбр, 79-й дшбр ВСУ и наёмников общей численностью до 600 военных, а также по стоянкам военной техники и артсистем в посёлках Селидово, Курахово и на шахте Коротченко.
Первый уход за кустами жимолости проводят сразу после пробуждения почек.