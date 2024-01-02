ВСУ опять "сбили" все "Герани", более 60 крылатых ракет и более 10 "Кинжалов"

На Украине опять заявили о сбитии "всех" беспилотников "Герань", более 60-ти крылатых ракет и более 10-ти гиперзвуковых ракет "Кинжал"

Фото: Телеграм-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева by Михаил Развожаев

Однако почему-то "Укрэнерго" при этом отчиталось, что свыше 250 тыс. человек в Киеве сидят без электричества.

Возможно, что украинские военные действительно смогли сбить часть "Гераней" (они, собственно, для разгрузки ПВО и предназаначаются). Однако, представляется маловероятным, что ВСУ удалось сбить все российские беспилотники, а тем более, ракеты.

Киев находится под давлением со стороны союзников, которые требуют от него доказательств того, что украинская ПВО способна противостоять российским войскам.