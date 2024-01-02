Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поставил миру 5 срочных условий

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поставил миру пять условий.

Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

Он отметил, что Запад должен выполнить их прямо сейчас.

1. Ускорить предоставление Украине дополнительных комплексов противовоздушной обороны.

2. Дать Киеву боевые беспилотные аппараты всех типов, которые вообще существуют в мире.

3. Отдать замороженные активы РФ Украине.

4. Дать Вооружённым силам Украины ракеты дальнего радиуса действия 300 км и более.

5. Изолировать дипломатов Российской Федерации.