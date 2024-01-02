Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как поливать орхидеи зимой?
Необычный питомец Александра Лукашенко покорил соцсети
Иностранные художественные фильмы, снятые в антураже суровой природы России
Как остановить выпадение волос - лучшие советы дерматолога и средства для роста и укрепления
Диетолог Денисова назвала продукты, которые помогают бороться с герпесом
Врач Умнов нашел ключ к здоровью сердца — секрет в банных процедурах
Восстанавливаем чистоту эмалированной посуды
Картофельное пюре окажется удивительным гарниром
Диетолог Круглова рассказала, кому лучше исключить гранат из рациона

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поставил миру 5 срочных условий

Силовые структуры

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поставил миру пять условий.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поставил миру 5 срочных условий
Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

Он отметил, что Запад должен выполнить их прямо сейчас.

1. Ускорить предоставление Украине дополнительных комплексов противовоздушной обороны.

2. Дать Киеву боевые беспилотные аппараты всех типов, которые вообще существуют в мире.

3. Отдать замороженные активы РФ Украине.

4. Дать Вооружённым силам Украины ракеты дальнего радиуса действия 300 км и более.

5. Изолировать дипломатов Российской Федерации.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Дмитрий Нагиев прервал молчание загадочным посланием к россиянам

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев, после нескольких недель молчания, вернулся к общению с поклонниками через свои социальные сети.

"Ждите приказов": пропавший с телеэкранов Нагиев прервал молчание
Этот раствор поможет получить сочную крупную клубнику
Подкормите клубнику один раз этим средством весной и весь год получайте крупные ягоды
Вредители плодовых деревьев будут уничтожены этой секретной побелкой
Виноградные лозы будут ломиться от крупных ягод, если применить эти советы
ВКС России отрабатывают новую смешанную стратегию применения дронов и ракет Дмитрий Плотников The Economist: Зеленский объявил Крым и мост главными целями-2024 Олег Володин Миграционная проблема в Европе сильно обострится в случае нападения ЦАХАЛа на "Хесболлу" Алексей Гончаров
Древнейшая пирамида на Яве: чудо инженерии старше Стоунхенджа
Филипп Киркоров признался, что после скандальной вечеринки его опустили с небес на землю
Леонид Ильич очень любил вареники по этому рецепту: было бы неплохо и семью накормить такими
Леонид Ильич очень любил вареники по этому рецепту: было бы неплохо и семью накормить такими
Последние материалы
Необычный питомец Александра Лукашенко покорил соцсети
Иностранные художественные фильмы, снятые в антураже суровой природы России
Как остановить выпадение волос - лучшие советы дерматолога и средства для роста и укрепления
Диетолог Денисова назвала продукты, которые помогают бороться с герпесом
Восстанавливаем чистоту эмалированной посуды
Врач Умнов нашел ключ к здоровью сердца — секрет в банных процедурах
Картофельное пюре окажется удивительным гарниром
Диетолог Круглова рассказала, кому лучше исключить гранат из рациона
Диетолог Мукерджи раскрыла пять простых секретов долголетия
Омлет в духовке: секретная рецептура из советских детских садиков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников