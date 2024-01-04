C момента прибытия на Украину танки Abrams так никто и не видел на фронте

C момента поставки киевскому режиму натовские танки Abrams на фронте так никто и не видел.

Фото: https://cdn.builder.io/api/v1/image/assets%2F068e3e7817cb4351b71538fa2436cbc2%2F4d1807ab1df64f4fb091d24be1ac7c68?width=1600

Об этом сообщает Forbes.

"Абсолютно непонятно, что Украина делает со своим 31 танком", — отмечает издание.

Оказалось, что эти танки особенно уязвимы для беспилотников, которые бьют там, где броня танка самая тонкая: по бокам и сверху.

Начиная с крыши, броня невероятно очень тонкая — всего 25 мм, подчеркнул танковый эксперт.

FPV-дрон даже со старым противотанковым зарядом пробьёт это место. А значит гипотетически погибнет или будет ранен экипаж. Также это может повредить электронные компоненты внутри или поджечь этот американский танк, вынудив экипаж бежать из машины, отметил аналитик.