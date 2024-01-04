C момента поставки киевскому режиму натовские танки Abrams на фронте так никто и не видел.
Об этом сообщает Forbes.
"Абсолютно непонятно, что Украина делает со своим 31 танком", — отмечает издание.
Оказалось, что эти танки особенно уязвимы для беспилотников, которые бьют там, где броня танка самая тонкая: по бокам и сверху.
Начиная с крыши, броня невероятно очень тонкая — всего 25 мм, подчеркнул танковый эксперт.
FPV-дрон даже со старым противотанковым зарядом пробьёт это место. А значит гипотетически погибнет или будет ранен экипаж. Также это может повредить электронные компоненты внутри или поджечь этот американский танк, вынудив экипаж бежать из машины, отметил аналитик.
Актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками своим необычным способом встретить Новый год в компании своей семьи.