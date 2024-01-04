Залужный признал большие проблемы ВСУ и сказал депутатам идти самим воевать

Главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный признал большие проблемы Вооружённых сил и сказал депутатам Верховной рады Украины идти самим воевать против российских войск.

Фото: Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

В ходе обсуждения проекта о мобилизации Залужный даже разнервничался.

"Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите сражайтесь, если не обеспечите. Мне нужны люди, россияне уже призвали 400 тысяч", — отмечает главком ВСУ.

По его словам, на каждого призванного необходимо по 80 дней обучения будет, но людей нет.

Залужный также выступил против вербовки в украинские войска заключённых и судимых, подчеркнув, что ВСУ не должна быть для плохих людей.