Главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный признал большие проблемы Вооружённых сил и сказал депутатам Верховной рады Украины идти самим воевать против российских войск.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
В ходе обсуждения проекта о мобилизации Залужный даже разнервничался.
"Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите сражайтесь, если не обеспечите. Мне нужны люди, россияне уже призвали 400 тысяч", — отмечает главком ВСУ.
По его словам, на каждого призванного необходимо по 80 дней обучения будет, но людей нет.
Залужный также выступил против вербовки в украинские войска заключённых и судимых, подчеркнув, что ВСУ не должна быть для плохих людей.
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