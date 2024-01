Главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный признал большие проблемы Вооружённых сил и сказал депутатам Верховной рады Украины идти самим воевать против российских войск.

Фото: Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.