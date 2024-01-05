При удержании Крынок в Херсонской области ВСУ теряют лучший спецназ и морпехов

При удержании Крынок украинская армия в Херсонской области теряет лучший спецназ, разбавляя их мобилизованными, которые только усиливают потери.

Фото: Telegram-канал Сергея Колясникова

Сами боевики ВСУ находятся в подавленном состоянии.

"Бросили, как кусок мяса волкам", — сообщает украинский морпех Дмитрий.

Националисты рассказывают о раненых, которые тонули, будучи не в состоянии плыть из-за ранений или были утянуты на дно тяжёлыми рюкзаками. Также, по их словам, гибнут рулевые лодок, по которым целятся снайперы ВС РФ.

Стратегический просчёт Киева с попыткой захватить плацдарм на левобережье был ещё одной попыткой Киева создать иллюзию наступления, но эта попытка сожрала лучшие пехотные подразделения ВСУ и ещё сильнее истощила резервы в личном составе, пишут украинские источники.

Украина не освободила ни одного посёлка во время операции в Крынках, подчёркивают западные СМИ.