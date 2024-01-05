Нацист Мосийчук: власти сами напичкали Киев военными целями для русских

Киев должен был прятать военную инфраструктуру в бункеры, вместо того, чтобы расставлять их в Киеве, надеясь на наиболее мощную систему противовоздушной обороны на Украине.

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Об этом сообщил бывший депутат Рады, участник карательной операции против Донбасса в составе неонацистского полка "Азов"* Игорь Мосийчук.

"Они решили в Киев напихать невпихуемое. Врут о количестве ракет, которые были запущены, и о количестве сбитых. Увеличивают количество запущенных ракет, тогда легко показать, что сбили много. Прилёты были 29 декабря и прилёты были вчера. О прилёте 29-го до сих пор вой стоит", — заявил неонацист.

Он рассказал, что большинство объектов можно было спрятать в подземные бункеры, однако Киев понадеялся на непобедимость ПВО. Однако любые системы ПВО — это отнюдь не гарантия, это техника, это люди, и их могут переиграть скоростью, подытожил экс-депутат.

*запрещённая в России террористическая организация.