"Очень тяжело держаться под Купянском": паническое сообщение боевика ВСУ

Под Купянском идут тяжёлые бои, киевский режим готовит эвакуацию населения.

Фото: "Ukraine under attack" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Известный всушник с ником "Снайпер +" жалуется на тяжелейшее положение в Харьковской области.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Очень тяжело держать оборону под Лиманом Первым, россияне насыпают, лезут, а у нас нет БК, "нормы в день" — это вообще пипец. Если ничего не изменить, получим новый "популярный участок фронта", — отмечает националист.

Он так же пишет, что во всём сейчас у них дефицит: в минах, артиллерии, людях…