Под Купянском идут тяжёлые бои, киевский режим готовит эвакуацию населения.
Известный всушник с ником "Снайпер +" жалуется на тяжелейшее положение в Харьковской области.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"Очень тяжело держать оборону под Лиманом Первым, россияне насыпают, лезут, а у нас нет БК, "нормы в день" — это вообще пипец. Если ничего не изменить, получим новый "популярный участок фронта", — отмечает националист.
Он так же пишет, что во всём сейчас у них дефицит: в минах, артиллерии, людях…
Запуск автомобиля в мороз не всегда оказывается простой задачей, даже для опытных водителей.