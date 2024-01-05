ВС РФ начали штурмовать Авдеевку по всем направлениям.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"Враг активизировался по всем направлениям Авдеевского отрезка, они начали штурмовать. Около 20 направлений. Очень непростая ситуация", — цитирует портал ставленника Киева — главу обладминистрации Барабаша.
Последние несколько дней у Авдеевки россияне активно применяли артиллерию и наносили удары авиацией.
В общей сложности русские каждый день из разного вооружения по Авдеевке производят более 40 массированных обстрелов, а если считать с более мелкими ударами, то это свыше сотни ударов в сутки, жалуется Барабаш.
Отмечает он и наличие большого количества тяжёлой техники и личного состава у армии России.
Малина хорошо растёт рядом с люпином и щавелем.