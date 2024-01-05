Армия России начала штурм Авдеевки по всем направлениям

ВС РФ начали штурмовать Авдеевку по всем направлениям.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Враг активизировался по всем направлениям Авдеевского отрезка, они начали штурмовать. Около 20 направлений. Очень непростая ситуация", — цитирует портал ставленника Киева — главу обладминистрации Барабаша.

Последние несколько дней у Авдеевки россияне активно применяли артиллерию и наносили удары авиацией.

В общей сложности русские каждый день из разного вооружения по Авдеевке производят более 40 массированных обстрелов, а если считать с более мелкими ударами, то это свыше сотни ударов в сутки, жалуется Барабаш.

Отмечает он и наличие большого количества тяжёлой техники и личного состава у армии России.