Британская разведка MI-6 передала в Офис Президента и Генштаб Украины разведывательные данные о планах Москвы начать наступление на нескольких участках фронта уже в середине января.
При этом Харьковское направление для армии России не является главным, отметили в спецслужбе.
Главная цель ВС РФ — вымотать украинскую армию, чтобы она тратила резервы на удержание позиций под Артёмовском, Работино и Авдеевкой. На фоне этого MI-6 рекомендует Киеву экономить силы и ускорить строительство оборонительных сооружений.
Ранее издание The Telegraph со ссылкой на чиновников писало, что Россия готовится к наступлению под Харьковом. А обстрел города и 15-ти окрестных посёлков рассматривались, как подготовка к крупномасштабному наступлению в ближайшие недели.
Малина хорошо растёт рядом с люпином и щавелем.