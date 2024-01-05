MI-6 передал Киеву разведданные о планах РФ начать наступление на нескольких фронтах

Британская разведка MI-6 передала в Офис Президента и Генштаб Украины разведывательные данные о планах Москвы начать наступление на нескольких участках фронта уже в середине января.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

При этом Харьковское направление для армии России не является главным, отметили в спецслужбе.

Главная цель ВС РФ — вымотать украинскую армию, чтобы она тратила резервы на удержание позиций под Артёмовском, Работино и Авдеевкой. На фоне этого MI-6 рекомендует Киеву экономить силы и ускорить строительство оборонительных сооружений.

Ранее издание The Telegraph со ссылкой на чиновников писало, что Россия готовится к наступлению под Харьковом. А обстрел города и 15-ти окрестных посёлков рассматривались, как подготовка к крупномасштабному наступлению в ближайшие недели.