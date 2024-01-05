The Telegraph: ВС РФ готовятся к масштабному наступлению на Харьков в ближайшие дни

Российские Вооружённые силы готовятся к масштабному наступлению под Харьковом в самые ближайшие недели.

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Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Накануне армия России обстреляла город и 15 окрестных нпосёлков, что укладывается в информацию о подготовке к масштабному наступлению в ближайшие дни, сообщает военный источник портала.

Российская армия может планировать усиление воздушных атак в новогодние каникулы, а наземное наступление может следовать вскоре, и возможной датой начала крупномасштабного наступления считается 15 января, отмечает автор статьи.

ВС РФ и ВСУ борются за позиции по линии фронта, которая охватывает Кременную, Купянск и Сватово, рядом с границей Харьковской области.