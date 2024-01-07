Сладков: Украине выгоднее уйти в Россию, чем остаться с ограбленной Западом территорией

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Нардепы Украины считают самой жуткой новостью поставки России ракет из КНДР.

Фото: Телеграм-канал Протопроедр

Об этом сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.

По его словам, на Украине утверждают, что России оружие ещё поставляют иранцы.

"Осталась подключиться к помощи нам ещё 55 стран и счет будет 57:57, до паритета с Украиной нам ещё далеко. Единственная разница будет в том, что мы ничего не берём в долг. А вот Украине придется всё отдавать, если мы сейчас замиримся, или Россия проиграет. Киев должен будет отдать всем своим спонсорам миллиарды. Точнее не Киев, а украинский народ", — пишет военкор.

Он отметил, что если РФ возьмёт Украину под свой протекторат, Запад и Япония получат от "дохлого осла уши".

Поэтому Украине выгоднее уйти в Российскую Федерацию, чем остаться в ограбленной Западом территории, Россия восстановит, а Запад продолжит грабить, подытожил Сладков.