Нардепы Украины считают самой жуткой новостью поставки России ракет из КНДР.
Об этом сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.
По его словам, на Украине утверждают, что России оружие ещё поставляют иранцы.
"Осталась подключиться к помощи нам ещё 55 стран и счет будет 57:57, до паритета с Украиной нам ещё далеко. Единственная разница будет в том, что мы ничего не берём в долг. А вот Украине придется всё отдавать, если мы сейчас замиримся, или Россия проиграет. Киев должен будет отдать всем своим спонсорам миллиарды. Точнее не Киев, а украинский народ", — пишет военкор.
Он отметил, что если РФ возьмёт Украину под свой протекторат, Запад и Япония получат от "дохлого осла уши".
Поэтому Украине выгоднее уйти в Российскую Федерацию, чем остаться в ограбленной Западом территории, Россия восстановит, а Запад продолжит грабить, подытожил Сладков.
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