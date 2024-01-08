Утренняя атака: российские ракеты несутся в трёх направлениях к целям

Сегодня, 8 января утром российские ракеты летят к украинским целям в трёх направлениях.

Фото: скриншот из видео очевидцев

Сейчас в воздухе три группы ракет, сообщают ресурсы Украины.

Первая идёт через Черкасскую — в западном направлении, во второй — 10 ракет летят через Винницкую на Хмельницкую область. И, наконец, третья идёт через Харьковскую в направлении Днепропетровска.

Так же ракеты С-400 летят в сторону Запорожья. Украинские каналы сообщают о "скоростной цели", летящей к Полтаве.

Позже первая волна ракет почти в полном составе развернулась и направилась обратно с Тернопольской и о Львовской областей в сторону Хмельницкой.

В Кривом Роге уже есть взрывы. По словам главы ВОА Кривого Рога Александра Вилкула, на военную инфраструктуру в городе "совершена массированная ракетная атака". Одна ракета укроПВО попала в жилой дом.