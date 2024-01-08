Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названа польза тренировок с гирей для здоровья
Ночные удары по Украине: местные власти отчитались о прилётах
Ученые нашли пользу невербальной демонстрации стресса
Гороскоп на рабочую неделю 9-12 января для всех знаков Зодиака
Ксения Собчак оправдалась за ложную информацию об отъезде Насти Ивлеевой
Режиссёр следующих "Звездных войн" намерена "принести дискомфорт мужчинам"
Ученые назвали виды спорта для продления жизни
Названы пять самых популярных заблуждений о космосе
Нагар и жир сойдут на раз:для очистки духовки нужны лишь копеечные средства

Утренняя атака: российские ракеты несутся в трёх направлениях к целям 

Силовые структуры

Сегодня, 8 января утром российские ракеты летят к украинским целям в трёх направлениях.

Утренняя атака: российские ракеты несутся в трёх направлениях к целям 
Фото: скриншот из видео очевидцев

Сейчас в воздухе три группы ракет, сообщают ресурсы Украины.

Первая идёт через Черкасскую — в западном направлении, во второй — 10 ракет летят через Винницкую на Хмельницкую область. И, наконец, третья идёт через Харьковскую в направлении Днепропетровска.

Так же ракеты С-400 летят в сторону Запорожья. Украинские каналы сообщают о "скоростной цели", летящей к Полтаве.

Позже первая волна ракет почти в полном составе развернулась и направилась обратно с Тернопольской и о Львовской областей в сторону Хмельницкой.

В Кривом Роге уже есть взрывы. По словам главы ВОА Кривого Рога Александра Вилкула, на военную инфраструктуру в городе "совершена массированная ракетная атака". Одна ракета укроПВО попала в жилой дом.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Певец Леонид Агутин принял неожиданное решение на фоне скандала с новогодним шоу

Российский певец Леонид Агутин покинул РФ.

Российский певец Леонид Агутин принял решение покинуть РФ и улететь в Дубай
Пугачёва вышла на связь на фоне провала Киркорова: всего одно слово
Пугачёва единственным словом вышла на связь
Быстро избавьтесь от клещей на листьях огурцов: копеечное средство из кухни поможет
Первый канал вырезал из концерта Лепса Киркорова, Шуфутинского и Глюкозу
Запад при краже активов РФ останется с попрошайками на бесполезном мешке денег Дмитрий Плотников
Никому не нужны: иноагенты беднеют на чужбине
Бог троицу любит: к каким 3 знакам Зодиака придет счастье в конце этой эимы
Стало известно, могут ли кошки жить зимой на улице
Стало известно, могут ли кошки жить зимой на улице
Последние материалы
Режиссёр следующих "Звездных войн" намерена "принести дискомфорт мужчинам"
Ученые назвали виды спорта для продления жизни
Названы пять самых популярных заблуждений о космосе
Нагар и жир сойдут на раз:для очистки духовки нужны лишь копеечные средства
Пять ошибок при проверке уровня масла, которые могут повредить двигатель
Названы уважительные причины для пропуска тренировки
Вспомнить всё: сколько информации может вместить мозг?
Мужчины, которые не будут командовать женщинами: 3 знака Зодиака
"Улитка" — эффективный способ выращивания растений
Подголовники в самолете: скрытая опасность бактерий, на которую стоит обратить внимание
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников