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ВСУ впервые признали, что не смогли отразить массированный удар русских ракет

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины впервые признали, что не сумели отразить массированный удар российских ракет.

ВСУ впервые признали, что не смогли отразить массированный удар русских ракет
Фото: topwar.ru

Они поразили военную, промышленную и критическую инфраструктуру, подтвердили ВВС Украины, которые неожиданно заявили, что сбили "минимум ракет — 18 из 51".

Киев не смог сбить:

  • ни одного "Кинжала" из четырех,
  • ни одной из 7-ми зенитных управляемых ракет С-300/С-400,
  • ни одной крылатой ракеты Х-22 из 8-ми,
  • ни одного "Искандера-М" из 6-ти,
  • ни одной управляемой авиаракеты Х-31П из двух.

Сбить якобы смогли лишь 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 24, плюс 8 беспилотников "Герань".

ВС РФ атаковали объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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