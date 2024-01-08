ВСУ впервые признали, что не смогли отразить массированный удар русских ракет

Вооружённые силы Украины впервые признали, что не сумели отразить массированный удар российских ракет.

Фото: topwar.ru

Они поразили военную, промышленную и критическую инфраструктуру, подтвердили ВВС Украины, которые неожиданно заявили, что сбили "минимум ракет — 18 из 51".

Киев не смог сбить:

ни одного "Кинжала" из четырех,

ни одной из 7-ми зенитных управляемых ракет С-300/С-400,

ни одной крылатой ракеты Х-22 из 8-ми,

ни одного "Искандера-М" из 6-ти,

ни одной управляемой авиаракеты Х-31П из двух.

Сбить якобы смогли лишь 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 24, плюс 8 беспилотников "Герань".

ВС РФ атаковали объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.