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Видео с моделированием ударов ракетами "Калибр", "Бастион", "Искандер" и АВБПМ по строениям

0:44
Силовые структуры

В Интернете появилось видео с моделированием ударов по строениям при применении российских ракет "Калибр", "Искандер", "Бастион", авиационной вакуумной бомбы повышенной мощности (АВБПМ).

Видео с моделированием ударов ракетами "Калибр", "Бастион", "Искандер" и АВБПМ по строениям
Фото: Telegram-канал "Политика страны"

Видео демонстрирует, почему ракетные удары по гражданским объектам (в чём киевская власть во время массированных атак обвиняет российские войска) в принципе не могут наноситься оружием из арсенала ВС РФ.

И если бы целью армии России были бы жилые дома, то при ракетном ударе от домов ничего бы не осталось. Но Киев продолжает врать, что ракеты РФ они "все сбили", а те, что не сбили — якобы били по гражданским объектам.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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