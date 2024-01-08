Видео с моделированием ударов ракетами "Калибр", "Бастион", "Искандер" и АВБПМ по строениям

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Интернете появилось видео с моделированием ударов по строениям при применении российских ракет "Калибр", "Искандер", "Бастион", авиационной вакуумной бомбы повышенной мощности (АВБПМ).

Фото: Telegram-канал "Политика страны"

Видео демонстрирует, почему ракетные удары по гражданским объектам (в чём киевская власть во время массированных атак обвиняет российские войска) в принципе не могут наноситься оружием из арсенала ВС РФ.

И если бы целью армии России были бы жилые дома, то при ракетном ударе от домов ничего бы не осталось. Но Киев продолжает врать, что ракеты РФ они "все сбили", а те, что не сбили — якобы били по гражданским объектам.