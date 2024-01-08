В Интернете появилось видео с моделированием ударов по строениям при применении российских ракет "Калибр", "Искандер", "Бастион", авиационной вакуумной бомбы повышенной мощности (АВБПМ).
Видео демонстрирует, почему ракетные удары по гражданским объектам (в чём киевская власть во время массированных атак обвиняет российские войска) в принципе не могут наноситься оружием из арсенала ВС РФ.
И если бы целью армии России были бы жилые дома, то при ракетном ударе от домов ничего бы не осталось. Но Киев продолжает врать, что ракеты РФ они "все сбили", а те, что не сбили — якобы били по гражданским объектам.
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