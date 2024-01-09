Ходорковского вновь объявили в розыск после возбуждения уголовного дела

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры МВД

Министерство внутренних дел вновь разыскивает Михаила Ходорковского* (признан в России иноагентом). Он распространял ложную информацию о ВС РФ.

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Отмечается, что Ходорковский разыскивается по уголовной статье. Карточка розыска с уголовным делом от 2015 года изъята.

Ещё в сентябре 2023 года на Ходорковского было заведено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ. Ему может грозить около пяти лет тюремного заключения.

Ранее агентство Reuters сообщало о том, что террорист Брейвик попросит освобождения из-за глубокой депрессии. 9 января ожидается, его выступление перед судом. Он хочет сделать запрос о снятии ограничений на коммуникацию. Адвокат Бреёвика сообщил, что заключённый больше не хочет жить.