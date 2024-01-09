Министерство внутренних дел вновь разыскивает Михаила Ходорковского* (признан в России иноагентом). Он распространял ложную информацию о ВС РФ.
Отмечается, что Ходорковский разыскивается по уголовной статье. Карточка розыска с уголовным делом от 2015 года изъята.
Ещё в сентябре 2023 года на Ходорковского было заведено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ. Ему может грозить около пяти лет тюремного заключения.
Ранее агентство Reuters сообщало о том, что террорист Брейвик попросит освобождения из-за глубокой депрессии. 9 января ожидается, его выступление перед судом. Он хочет сделать запрос о снятии ограничений на коммуникацию. Адвокат Бреёвика сообщил, что заключённый больше не хочет жить.
Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.