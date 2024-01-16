Минобороны РФ подсчитало астрономические потери ВСУ в технике

Более 1200 украинских РСЗО уничтожены с начала СВО

Более 1200 реактивных систем залпового огня потеряли ВСУ за время конфликта на Украине, сообщило Минобороны России во вторник.

Фото: Российская газета by Руслан Мельников

Ведомство подсчитало потери противника в технике и привело результаты в своей очередной сводке.

По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

567 самолётов,

265 вертолётов,

10758 беспилотных летательных аппаратов,

450 зенитных ракетных комплексов,

14645 танков и других боевых бронированных машин,

1202 боевые машины реактивных систем залпового огня,

7750 орудий полевой артиллерии и миномётов,

17507 единиц специальной военной автомобильной техники.

О потерях ВСУ в живой силе ранее сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу — более 215 тысяч человек в 2023 году.