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Минобороны РФ подсчитало астрономические потери ВСУ в технике

Более 1200 украинских РСЗО уничтожены с начала СВО

Силовые структуры » Военные новости

Более 1200 реактивных систем залпового огня потеряли ВСУ за время конфликта на Украине, сообщило Минобороны России во вторник.

Более 1200 украинских РСЗО уничтожены с начала СВО
Фото: Российская газета by Руслан Мельников

Ведомство подсчитало потери противника в технике и привело результаты в своей очередной сводке.

По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

  • 567 самолётов,
  • 265 вертолётов,
  • 10758 беспилотных летательных аппаратов,
  • 450 зенитных ракетных комплексов,
  • 14645 танков и других боевых бронированных машин,
  • 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня,
  • 7750 орудий полевой артиллерии и миномётов,
  • 17507 единиц специальной военной автомобильной техники.

О потерях ВСУ в живой силе ранее сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу — более 215 тысяч человек в 2023 году.

"Группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ", — резюмировал он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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