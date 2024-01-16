Более 1200 реактивных систем залпового огня потеряли ВСУ за время конфликта на Украине, сообщило Минобороны России во вторник.
Ведомство подсчитало потери противника в технике и привело результаты в своей очередной сводке.
По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:
О потерях ВСУ в живой силе ранее сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу — более 215 тысяч человек в 2023 году.
"Группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ", — резюмировал он.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.