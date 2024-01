Сальдо сообщил о двух сбитых ракетах, которые должны были ударить по Крыму

Над Геническим округом Херсонской области российскими средствами ПВО были сбиты две ракеты, целью которых были объекты, находящиеся в Крыму. Об этом проинформировал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.