Сальдо сообщил о двух сбитых ракетах, которые должны были ударить по Крыму

Глава Херсонской области сообщил о двух сбитых ракетах, которые были нацелены на Крым

Над Геническим округом Херсонской области российскими средствами ПВО были сбиты две ракеты, целью которых были объекты, находящиеся в Крыму. Об этом проинформировал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.

"Над Геническим округом ПВО сбила две вражеские ракеты, нацеленные на Крым", — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

Губернатор добавил, что опасность ракетного удара сохраняется, однако средства ПВО РФ находятся в полной боевой готовности и держат ситуацию под контролем.

В Минобороны РФ подтвердили ликвидацию двух авиационных управляемых ракет над Чёрным морем, вблизи западного берега Крыма примерно в 14 часов по мск.