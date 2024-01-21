Сальдо сообщил о двух сбитых ракетах, которые должны были ударить по Крыму

Над Геническим округом Херсонской области российскими средствами ПВО были сбиты две ракеты, целью которых были объекты, находящиеся в Крыму. Об этом проинформировал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Над Геническим округом ПВО сбила две вражеские ракеты, нацеленные на Крым", — написал Сальдо в своём Telegram-канале.
Губернатор добавил, что опасность ракетного удара сохраняется, однако средства ПВО РФ находятся в полной боевой готовности и держат ситуацию под контролем.
В Минобороны РФ подтвердили ликвидацию двух авиационных управляемых ракет над Чёрным морем, вблизи западного берега Крыма примерно в 14 часов по мск.
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