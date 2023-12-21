Сальдо: ВС РФ уничтожили над Азовским морем украинские ATACMS

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что система противовоздушной обороны уничтожила над Азовским морем ATACMS. Ракета направлялась в сторону Крымского моста. Информацию приводит губернатор региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.

"Военнослужащие ПВО сработали оперативно и точно. Очередная провокация киевского режима сорвана", — говорится в сообщении.

Также известно, что в Министерстве обороны России сообщили, что в 15:00 мск ВСУ предприняли попытки атаки по территории России (Крым).

Таким образом, над Азовским морем ВС РФ обезвредили одну ракету.

Ранее сообщалось о том, что глава СБУ Малюк заявил, что Украина усилит диверсионные операции против РФ.