Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что система противовоздушной обороны уничтожила над Азовским морем ATACMS. Ракета направлялась в сторону Крымского моста. Информацию приводит губернатор региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
"Военнослужащие ПВО сработали оперативно и точно. Очередная провокация киевского режима сорвана", — говорится в сообщении.
Также известно, что в Министерстве обороны России сообщили, что в 15:00 мск ВСУ предприняли попытки атаки по территории России (Крым).
Таким образом, над Азовским морем ВС РФ обезвредили одну ракету.
Ранее сообщалось о том, что глава СБУ Малюк заявил, что Украина усилит диверсионные операции против РФ.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".