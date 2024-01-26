Где находится главное поле боя России с Западом?

Политолог Ищенко рассказал, где находится главное поле боя России с Западом

Конфронтация и конфликты не закончатся, пока США не почувствуют лично для себя смертельную угрозу.

Фото: apral.ru

Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

"Мы, например, ощущаем смертельную угрозу, но не складываем оружия, поскольку знаем, что пока мы сопротивляемся, у нас есть неплохой шанс отстоять свои интересы, а как только откажемся от сопротивления, нас сразу же разорвут на части. Проблема в том, что на Западе у власти в большинстве стран находятся политики, которые на данном этапе считают потерю власти их кланом самой страшной угрозой — страшнее ядерной войны", — цитирует аналитика "Военное дело".

Эти политики уверены, что Запад сильнее РФ и надо лишь поднажать и Москва капитулирует, уверен эксперт. Эти политики и пытаются втянуть НАТО в войну с РФ.

Но оппозиция здоровых сил в западных парламентах ограничивает поджигателей войны. Поэтом и пытаются спровоцировать ВС РФ на жёсткие действия. Но Россия жёсткость действий наращивает по мере надобности, и всем становится понятно, что Киев выступает как провокатор войны, и его поддержка снижается.

Это информационно-политическое танго и является главным полем боя, и всё зависит от того, сколько сил "они" мобилизуют против нас и сколько сможет привлечь на свою сторону Россия.