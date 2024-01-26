Конфронтация и конфликты не закончатся, пока США не почувствуют лично для себя смертельную угрозу.
Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.
"Мы, например, ощущаем смертельную угрозу, но не складываем оружия, поскольку знаем, что пока мы сопротивляемся, у нас есть неплохой шанс отстоять свои интересы, а как только откажемся от сопротивления, нас сразу же разорвут на части. Проблема в том, что на Западе у власти в большинстве стран находятся политики, которые на данном этапе считают потерю власти их кланом самой страшной угрозой — страшнее ядерной войны", — цитирует аналитика "Военное дело".
Эти политики уверены, что Запад сильнее РФ и надо лишь поднажать и Москва капитулирует, уверен эксперт. Эти политики и пытаются втянуть НАТО в войну с РФ.
Но оппозиция здоровых сил в западных парламентах ограничивает поджигателей войны. Поэтом и пытаются спровоцировать ВС РФ на жёсткие действия. Но Россия жёсткость действий наращивает по мере надобности, и всем становится понятно, что Киев выступает как провокатор войны, и его поддержка снижается.
Это информационно-политическое танго и является главным полем боя, и всё зависит от того, сколько сил "они" мобилизуют против нас и сколько сможет привлечь на свою сторону Россия.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.