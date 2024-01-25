Эксперт Ищенко оценил план Британии по РФ: "Крайне опасен"

Эксперт Ищенко нашёл очень опасным план Британии для России

1:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Заключённое между Великобритании и Украиной соглашения весьма опасны.

Фото: observatornews.ro

В этом убёжден политолог и публицист Ростислав Ищенко.

"В США, Британии, Прибалтике доминируют политики, считающие, что поддержка Украины, даже с риском начала общеевропейской войны, для Запада предпочтительнее нежели согласие с коллапсом ВСУ и украинской государственности. Сильны позиции политиков, придерживающихся такой же точки зрения, в ФРГ, Польше, Швеции, Финляндии. Но уже в этих странах существует достаточно мощная оппозиция подобному решению", — отметил аналитик.

Внутренние противоречия по различным вопросам в ЕС уже достигли уровня гражданского конфликта, и вскоре запросто выйдут за их пределы. Остальной ЕС готов к поставкам Киеву оружия (не в ущерб себе), но не хочет рисковать конфликтом с РФ. Наконец, Венгрия и Словакия выступают, за сдачу Украины и восстановление с Москвой нормальных отношений, уверен аналитик.

В этих условиях серия договоров может сыграть не против РФ, а против единства альянса НАТО. Уже сейчас в штаб-квартире отметили, что британский план выводит вопрос о войне НАТО-Россия из компетенции блока в целом, передавая его на усмотрение нескольких стран, заключивших с Киевом соглашения. Реакция миролюбивых членов блока может оказаться резкой, пишет "Военное дело".

Ищенко уверен, что в целом план Лондона опасен, потому что нельзя быть полностью уверенными, что на британскую провокацию НАТО отреагирует негативно. Если же члены займут компромиссную позицию, то в дальнейшем додавить ситуацию до конфронтации с РФ сторонникам войны будет легче., подытожил эксперт