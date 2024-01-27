Верховный Суд Украины решил, что военный, получивший две контузии, и после лечения не вернулся вовремя на службу, сядет на 5 лет.
Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".
Ситуация совершенно бесчеловечная и дикая и демонстрирует отношение власти к украинцам. С одной стороны, государство мобилизует людей на войну, с другой стороны, не предоставляет им должной защиты и поддержки.
В одном таком случае военнослужащий получил две контузии, которые являются серьёзными травмами (в том числе физическими и психологическими), был направлен на лечение в стационар, но после выписки не вернулся на службу.
Верховный Суд решил, что военнослужащий заслуживает 5 лет тюрьмы за это.
Решение хотят пересмотреть родственники всушника.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.