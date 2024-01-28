ВС РФ в Харькове уничтожили пункты размещения ВСУ и наёмников

Армия РФ нанесла удары по пунктам размещения наёмников в Харькове

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские Вооружённые силы в Харькова нанесли удары по пунктам размещения наёмников и боевиков ВСУ.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/45083

По данным Минобороны РФ, уничтожены более 60 иностранных наёмников, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения.

Удар по пунктам размещения ВСУ и наёмников в Харькове является продолжением наступления российской армии на этом направлении. Это затруднит их переброску на другие участки фронта.

Сами факты уничтожения наемников всё больше деморализует украинских военных и их западных союзников.