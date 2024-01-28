Российские Вооружённые силы в Харькова нанесли удары по пунктам размещения наёмников и боевиков ВСУ.
По данным Минобороны РФ, уничтожены более 60 иностранных наёмников, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения.
Удар по пунктам размещения ВСУ и наёмников в Харькове является продолжением наступления российской армии на этом направлении. Это затруднит их переброску на другие участки фронта.
Сами факты уничтожения наемников всё больше деморализует украинских военных и их западных союзников.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.