В Кременчуге уничтожен нефтеперерабатывающий завод

В Кременчуге уничтожен завод, снабжающий топливом ВСУ

В Кременчуге уничтожен нефтеперерабатывающий завод.

Фото: Пресс-служба МЧС России / t.me/mchs_official/10646

Сегодня, 28 января, в воскресенье, ночью две российские баллистические ракеты полностью уничтожили завод по выпуску топлива для ВСУ.

Об этом заводе ходили разговоры уже давно: якобы почему он работает, продолжая производить топливо для украинской техники, хотя должен был быть давно целью ракет ВС РФ.

И вот, как говорится, подоспело. Кстати, пожар там не потушен до сих пор.

Также сегодня ночью наносились удары по Полтаве и Харькову.