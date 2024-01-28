В Кременчуге уничтожен нефтеперерабатывающий завод.
Сегодня, 28 января, в воскресенье, ночью две российские баллистические ракеты полностью уничтожили завод по выпуску топлива для ВСУ.
Об этом заводе ходили разговоры уже давно: якобы почему он работает, продолжая производить топливо для украинской техники, хотя должен был быть давно целью ракет ВС РФ.
И вот, как говорится, подоспело. Кстати, пожар там не потушен до сих пор.
Также сегодня ночью наносились удары по Полтаве и Харькову.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.