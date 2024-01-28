США отказались отправить ВСУ штурмовики А-10: русские их уничтожат сразу

США отказались дать Киеву штурмовики А-10: низкая живучесть обрушит репутацию "оборонки"

4:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

США отказались отправить самолёты-штурмовики A-10 в Украину.

Фото: Википедия

После начала российско-украинского конфликта широко распространялись предположения о том, что США могут попытаться поставить ВСУ штурмовики A-10 Warthog в рамках увеличения поставок оружия стране.

Пенсионеров в бой

Правда, данный класс боевых машин на тот момент уже был "45-летним". Поступив на вооружение в 1977 году, он оставался ведущим самолётом западного мира для обеспечения непосредственной авиационной поддержки и был разработан во времена холодной войны специально для операций против советских бронетанковых формирований.

Спекуляции о возможных поставках подогревались не только тем фактом, что ВВС США продолжали снимать с вооружения всё большее количество модернизированных A-10, которые всё ещё имеются на службе в ВВС США, но и возможностью спихнуть их на украинский театр военных действий.

Кстати, эксплуатационные расходы и потребности в техническом обслуживании A-10 являются самыми низкими среди любых американских пилотируемых боевых самолётов, и, подобно советским машинам, он отлично оптимизирован для действий вблизи линии фронта с аэродромов "подскока".

Удар радиоактивным ураном

Первоначальным препятствием для поставки A-10 в Украину было то, что его основное оружие, семиствольная пушка GAU-8, для пробития современной брони полагалось только на боеприпасы с обеднённым ураном. И вот с начала 2023 года Великобритания, а затем и США начали поставлять эти смертоносные боеприпасы, устранив данное препятствие.

Новое понимание причин отказа от поставки A-10 было отмечено The Telegraph, который подчеркнул, что Вашингтон не желает репутационного ущерба своим оборонному и аэрокосмическому секторам, если A-10 понесут большие потери в Украине (а они понесут непременно!).

Решение не поставлять штурмовики было основано на "экстремальной опасности, которой они подверглись бы, и тревожной перспективе того, что десятки американских самолетов упадут в огне, не оказав никакой помощи военным усилиям Украины". Издание подчеркнуло плотность российской наземной противовоздушной обороны на линии фронта, которая привела к огромным потерям для украинской авиации.

С конца 2022 года западные источники отмечают, что угроза для украинских самолётов значительно возросла из-за размещения на базах недалеко от Украины перехватчиков МиГ-31БМ, вооружённых самыми "зубодробительными" в мире боевыми ракетами класса "воздух-воздух" R-37M.

В утиль!

Живучесть A-10 в Украине вызывает особые сомнения, если учесть боевой послужной список техники в 1991 году во время войны в Персидском заливе, когда иракская система малой дальности ПВО повредила или уничтожила 20 этих самолётов, вынудив временно приостановить операции. Это было достигнуто, несмотря на то, что иракская ПВО была далеко не выдающейся, а вооруженные силы страны находились в основном в состоянии беспорядка.

США, как известно, очень боятся репутационного ущерба своим военным активам, тщательно контролируя их развертывание. Так, немецкие танки Leopard 2 и британские Challenger 2, понесли большие потери на Украине, и американские танки M1 Abrams были не только поставлены намного позже, но и держались вдали от линии фронта. Американские БМП Bradley, развернутые на линии фронта, понесли большие потери, (по оценкам, более 70 машин были уничтожены или захвачены), правда для имиджа американского оборонного сектора это не сильно ударило.

Вывод

Итак, ожидание больших потерь — главная причина того, что США гораздо более неохотно, чем их европейские союзники, разрешать экспорт истребителей F-16 на Украину, при этом устаревшие варианты времен холодной войны, как ожидается, будут развернуты вдали от линии фронта и потенциально прибыть только после заключения соглашения о прекращении огня ближе к концу года.

Чиновники США также постоянно преуменьшают подтверждённые российские удары по системам ЗРК Patriot на Украине, которые на сегодняшний день являются наиболее дорогостоящими системами вооружения, которые были поставлены в Незалежеую.