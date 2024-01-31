"Придет наша очередь": Буданов анонсировал новое наступление ВСУ на весну

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что украинская армия пойдёт в новое контрнаступление, передает Telegraph. Наступательные действия ВСУ, по словам военного, начнутся весной, когда свое наступление закончат российские войска.
"Придет наша очередь", — отметил он.
Глава разведки Украины добавил, что в настоящее время ВСУ перешли к стратегии "активной обороны" и строят мощные укрепления за своими линиями.
До этого российский военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что при существующих темпах мобилизации в Незалежной, обучения личного состава ВСУ и пополнения войск техникой и вооружениями враг может быть готовым к наступлению к середине осени 2024 года. Если, конечно, ситуацию в зоне СВО не изменят успешные наступательные действия ВС РФ.
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