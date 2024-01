"Придет наша очередь": Буданов анонсировал новое наступление ВСУ на весну

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что украинская армия пойдёт в новое контрнаступление, передает Telegraph. Наступательные действия ВСУ, по словам военного, начнутся весной, когда свое наступление закончат российские войска.

