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"Придет наша очередь": Буданов анонсировал новое наступление ВСУ на весну

Telegraph: Глава ГУР МО Украины Буданов анонсировал новое наступление ВСУ на весну

Силовые структуры » Военные новости

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что украинская армия пойдёт в новое контрнаступление, передает Telegraph. Наступательные действия ВСУ, по словам военного, начнутся весной, когда свое наступление закончат российские войска.

Telegraph: Глава ГУР МО Украины Буданов анонсировал новое наступление ВСУ на весну
Фото: wikimedia.org by https://www.president.gov.ua is licensed under CC BY 4.0

"Придет наша очередь", — отметил он.

Глава разведки Украины добавил, что в настоящее время ВСУ перешли к стратегии "активной обороны" и строят мощные укрепления за своими линиями.

До этого российский военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что при существующих темпах мобилизации в Незалежной, обучения личного состава ВСУ и пополнения войск техникой и вооружениями враг может быть готовым к наступлению к середине осени 2024 года. Если, конечно, ситуацию в зоне СВО не изменят успешные наступательные действия ВС РФ.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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