"Царьград": "Есть три причины атаки самолёта Ил-76"

"Царьград" назвал три причины атаки самолёта Ил-76 с пленными

Несколько дней назад Украина сбила наш транспортный самолёт Ил-76 со своими военнопленными, которые летели на обмен.

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Киев замалчивает свою роль в этом преступлении и путается в показаниях. Однако, есть три версии события, заявил кандидат исторических наук, журналист-международник Сергей Латышев.

"Во-первых, простое головотяпство. Такое бывает на войне. Во-вторых, это могли быть подковёрные игры киевских кукол, британских и американских кукловодов, у которых разные представления о войне. Они не очень дружно живут. Против РФ да, они едины, но между собой у них есть большие вопросы друг к другу. И третье, это была попытка запугать украинских солдат, чтобы они не сдавались в плен", — цитирует "Царьград" аналитика.

Но в любом случае — это страшное преступление, отметил Латышев, утверждая, что пока существует националистическая Украина, таких преступлений будет ещё немало. Поэтому её надо превратить в маленькую страну, у которой не будет амбиций вредить РФ.