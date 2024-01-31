Российская армия отразила массированную атаку на Крым и Севастополь

ВС РФ отразили массированную атаку 20-ти ракет на Крым и Севастополь

Российские Вооружённые силы отразили массированную атаку на Крым и Севастополь.

Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.

Минобороны сообщает, что около 17.00 мск силами российской противовоздушной обороны сбиты 20 авиационных ракет ВСУ: 17 ракет уничтожены над акваторией Чёрного моря и три над Крымом.

"Обломки ракет упали на территорию воинской части в районе от населённого пункта Любимовка Республики Крым. Повреждений авиационной техники нет", — отмечает ведомство.

Армия России отразила массированную атаку на Севастополь, по предварительным данным, сбито не менее шести ракет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.