Российская армия отразила массированную атаку на Крым и Севастополь

Российские Вооружённые силы отразили массированную атаку на Крым и Севастополь.
Минобороны сообщает, что около 17.00 мск силами российской противовоздушной обороны сбиты 20 авиационных ракет ВСУ: 17 ракет уничтожены над акваторией Чёрного моря и три над Крымом.
"Обломки ракет упали на территорию воинской части в районе от населённого пункта Любимовка Республики Крым. Повреждений авиационной техники нет", — отмечает ведомство.
Армия России отразила массированную атаку на Севастополь, по предварительным данным, сбито не менее шести ракет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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