Офис президента Украины ищет причину для отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Эта причина не должна позволить президенту Владимиру Зеленскому потерять рейтинг, а главное не вызовет негативную реакцию среди ВСУ.
Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свои источники в ОПУ.
Администрация киевской власти готова проигнорировать мнение Вашингтона, поскольку в этом году военную и финансовую помощь им сильно урезали, а поэтому нет необходимости выполнять абсолютно все требования хозяина.
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