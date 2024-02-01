Офис президента Украины ищет причину для отставки Залужного

Киев ищет причину для отставки Залужного, которая позволит Зеленскому не потерять рейтинг

Офис президента Украины ищет причину для отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Фото: www.mk.ru

Эта причина не должна позволить президенту Владимиру Зеленскому потерять рейтинг, а главное не вызовет негативную реакцию среди ВСУ.

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свои источники в ОПУ.

Администрация киевской власти готова проигнорировать мнение Вашингтона, поскольку в этом году военную и финансовую помощь им сильно урезали, а поэтому нет необходимости выполнять абсолютно все требования хозяина.