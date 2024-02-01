"Россия готовится захватить всю Украину": экс-замминистра обороны Маляр

Анна Маляр: Россия готовится реализовать планы по захвату всей Украины

ВС РФ не просто так выигрывают время, восстанавливая военную промышленность, мобилизация экономики и готовя людей.

Фото: redstar.ru

Это говорит о планах провести масштабное наступление и о попытке занять всю Украину, заявила бывший заместителя министра обороны Незалежной Анна Маляр.

"Они за это время настроили свое военное производство, увеличили объёмы производства, объёмы вооружения. Они перевели свое военное производство на круглосуточный режим, пытаются в два раза быстрее это сделать… Они готовят и свой человеческий ресурс… Если мы это сложим, то, понятно, что они к чему-то готовятся",- отметила она.

Россия готовится к тому, чтобы реализовать свои планы по захвату всей территории Украины, подытожила Маляр.

Ранее политики Норвегии заявили, что разгром Украины — "это вопрос времени".