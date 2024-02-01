Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайны Зодиака: открываем уникальные таланты шести знаков
Опытные хозяйки знают, почему эти 5 предметов на кухне постоянно нужно заменять новыми
Можно ли сажать рядом крыжовник и смородину: вот что посоветовали опытные агрономы
Автоэксперт Сажин раскритиковал идею отказа от мигающей зелёной фазы светофора
Экономист Паулаускас напомнил о кредитных каникулах для ИП в 2024 году
Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду
После такой стирки вещей с растительным маслом вещи вновь станут яркими, тусклость уйдёт
Ученые Китая назвали чеснок продуктом, который эффективно борется с повышенным холестерином
Косметичка звезды: любимые бьюти-средства Хейли Бибер
"Россия готовится захватить всю Украину": экс-замминистра обороны Маляр

Анна Маляр: Россия готовится реализовать планы по захвату всей Украины

Силовые структуры

ВС РФ не просто так выигрывают время, восстанавливая военную промышленность, мобилизация экономики и готовя людей.

Анна Маляр: Россия готовится реализовать планы по захвату всей Украины
Фото: redstar.ru

Это говорит о планах провести масштабное наступление и о попытке занять всю Украину, заявила бывший заместителя министра обороны Незалежной Анна Маляр.

"Они за это время настроили свое военное производство, увеличили объёмы производства, объёмы вооружения. Они перевели свое военное производство на круглосуточный режим, пытаются в два раза быстрее это сделать… Они готовят и свой человеческий ресурс… Если мы это сложим, то, понятно, что они к чему-то готовятся",- отметила она.

Россия готовится к тому, чтобы реализовать свои планы по захвату всей территории Украины, подытожила Маляр.

Ранее политики Норвегии заявили, что разгром Украины — "это вопрос времени".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Салат "Гурман" с печенью трески: изысканная вариация на тему блюда от Константина Ивлева

Представляем вам рецепт необычного и изысканного салата "Гурман" с печенью трески из группы Константина Ивлева.

Салат "Гурман" с печенью трески: вкусный и полезный, готовится без майонеза и яиц
Сенатор Климов призвал проверить слова правнучки советского лётчика Чкалова на предмет госизмены
В России ответили на призыв правнучки советского лётчика Чкалова нанести ядерный удар по Москве
Оладьи из куриного фарша: такие нежные, что подходят даже годовалым детям
"Арабский ленд-лиз": Кувейт отправил на Украину 150 танков. Сначала их отремонтирует Хорватия
13 китайских бригад развернули истребители-невидимки J-20: США и Тайвань напряглись Дмитрий Плотников Святой Савва: символ духовного наследия Сербии Михаил Плисюк В меру для здоровья полезно всё: алкоголь помогает от вирусов Сергей Лебедев
Не рисовая и не овсяная: эта вкусная каша разнообразит завтрак
Пшённая каша в необычной подаче: аппетитный пшённик с курагой и изюмом
Автоэксперты назвали самую распространенную ошибку при парковке автомашины с АКПП
Автоэксперты назвали самую распространенную ошибку при парковке автомашины с АКПП
Последние материалы
Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду
После такой стирки вещей с растительным маслом вещи вновь станут яркими, тусклость уйдёт
Ученые Китая назвали чеснок продуктом, который эффективно борется с повышенным холестерином
Косметичка звезды: любимые бьюти-средства Хейли Бибер
Как правильно выбрать ёмкость для рассады
Нежная, воздушная текстура пюре с такими добавками покорит даже сердца гурманов
Дедовские методы борьбы с землеройками: отпугивающие, механические и химические. Зверёк уйдет надолго
Шагнули вперед: какие пластические операции звезды делают на ноги
Почему на АЗС всегда только один вид дизельного топлива: объяснение от журнала "За рулем"
Сырость в погребе или подвале: несколько способов избавиться от нее надолго
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников