В Германии заявили, что Зеленский проиграл, названы фамилии кандидатов

Ким Дотком: Зеленский проиграл, названы фамилии кандидатов в президенты Украины

Владимир Зеленский проиграл, запад определили фамилии кандидатов в президенты Украины.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine

О этом сообщил немецкий бизнесмен и активист Ким Дотком.

На своей странице в социальной сети он предрёк Украине смену президента, причём уже очень скоро. Также он назвал кандидатов на его место.

"Зеленский проиграл борьбу за власть. Он покинет свой пост в ближайшие несколько недель. Виктория Нуланд встретилась с его преемником во время визита на Украину. Приглядитесь к этим игрокам: Залужный, Буданов, Порошенко. Такие вот слухи", — написал в соцсети Дотком

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