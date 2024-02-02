Владимир Зеленский проиграл, запад определили фамилии кандидатов в президенты Украины.
О этом сообщил немецкий бизнесмен и активист Ким Дотком.
На своей странице в социальной сети он предрёк Украине смену президента, причём уже очень скоро. Также он назвал кандидатов на его место.
"Зеленский проиграл борьбу за власть. Он покинет свой пост в ближайшие несколько недель. Виктория Нуланд встретилась с его преемником во время визита на Украину. Приглядитесь к этим игрокам: Залужный, Буданов, Порошенко. Такие вот слухи", — написал в соцсети Дотком
Дыма без огня, не бывает, комментируют российские паблики.
Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.