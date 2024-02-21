"Стали более продвинутыми". Как изменились ВС России за два года СВО , отвечает военный эксперт Колчин

Второй год специальной военной операции на Украине в качественном плане стал гораздо более продвинутым. Об этом Pravda.Ru заявил военный эксперт, эксперт Центра сопровождения политических процессов, политолог Петр Колчин.
"Российский оборонно-промышленный комплекс в разы нарастил производство, в том числе новейшего, наиболее важного оборудования и вооружения, тем самым покрывая все вопросы армии. Наши оборонные технологии значительно продвинулись по многим направлениям: это и дроны, это и защитное оборудование, это модернизация бронетехники", — отметил эксперт.
По его словам, ВС России добились успехов на многих направлениях.
"И опыт спецоперации дал новый импульс для развития всего оборонного комплекса как качественного, так и количественного. Поэтому во второй год спецоперации оборонно-промышленный комплекс кратно нарастил показатели по многим направлениям и гораздо лучше справляется с логистикой в отношении армейских подразделений", — заключил эксперт.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин в обращении к россиянам объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Как отметил глава государства, цель операции — защита людей, которые "подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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