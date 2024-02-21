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"Стали более продвинутыми". Как изменились ВС России за два года СВО , отвечает военный эксперт Колчин

Военный эксперт Колчин: второй год СВО стал гораздо более продвинутым

1:21
Силовые структуры » Военные новости

Второй год специальной военной операции на Украине в качественном плане стал гораздо более продвинутым. Об этом Pravda.Ru заявил военный эксперт, эксперт Центра сопровождения политических процессов, политолог Петр Колчин.

Военный эксперт Колчин: второй год СВО стал гораздо более продвинутым
Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Российский оборонно-промышленный комплекс в разы нарастил производство, в том числе новейшего, наиболее важного оборудования и вооружения, тем самым покрывая все вопросы армии. Наши оборонные технологии значительно продвинулись по многим направлениям: это и дроны, это и защитное оборудование, это модернизация бронетехники", — отметил эксперт.

По его словам, ВС России добились успехов на многих направлениях.

"И опыт спецоперации дал новый импульс для развития всего оборонного комплекса как качественного, так и количественного. Поэтому во второй год спецоперации оборонно-промышленный комплекс кратно нарастил показатели по многим направлениям и гораздо лучше справляется с логистикой в отношении армейских подразделений", — заключил эксперт.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин в обращении к россиянам объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Как отметил глава государства, цель операции — защита людей, которые "подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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