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Эксперт Фатигаров: "Зеленский может надолго посадить Залужного за сбитый Ил-76"

Силовые структуры

Самолёт Ил-76 с пленными ВСУ уничтожен из-за бардака и несогласованности в армии Украины, и это может использовать Зеленский для политической репрессии.

Эксперт Фатигаров: "Зеленский может надолго посадить Залужного за сбитый Ил-76"
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Об этом сообщил военный журналист, политолог, капитан I ранга Василий Фатигаров.

"За что можно посадить Залужного? Вот, за самолёт. Сказать, господин Залужный, у вас такой бардак в ВС, что погибло 65 наших военных, я вас отстраняю за это. Он этого не сделал. Из чего я делаю вывод, что самолёт всё-таки — это бардак и случайность", — отметил обозреватель.

По его словам, вряд ли была какая-то многоходовая комбинация — в Киеве действительно сидят "пауки в банке". И эту тему администрация президента Украины ещё будет разгонять. Может с опозданием и до Владимира Зеленского дойдёт, что надо предъявить кому-то из Генштаба — а почему бы не Залужному, подытожил эксперт.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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