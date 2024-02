Самолёт Ил-76 с пленными ВСУ уничтожен из-за бардака и несогласованности в армии Украины, и это может использовать Зеленский для политической репрессии.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International