Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Упражнения, инъекции и массаж: как убрать второй подбородок
Эксперты рассказали, как определить неисправности в авто по шинам
Химиотерапевт Иванов назвал потерю способности различать слова признаком опухоли
Порошенко: страны Евросоюза должны дать Украине всё необходимое оружие
Политолог Бабич: Пентагон может поддержать самые суровые меры против Залужного
Эксперты перечислили ключевые ошибки при мойке авто, которые могут вывести из строя парктроники
Как отрастить длинные и крепкие ногти
Ян Хайцеэр: проезд дорожных ям при торможении сильнее всего бьет по подвеске автомашины
Названы пять проблем, мешающих продать подержанный автомобиль
Слитая переписка Залужного вскрыла клички и перемены в интимной жизни Зеленского

В стенограмме прослушки главкома ВСУ — генералы изощрённо глумятся над Зеленским

2:25
Силовые структуры

Конфликт Валерия Залужного и Владимира Зеленского набирает обороты.

В стенограмме прослушки главкома ВСУ — генералы изощрённо глумятся над Зеленским
Фото: Openverse by President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy official website is licensed under CC BY 4.0

В Интернете появилась стенограмма прослушки телефона Залужного с пикантными деталями, пишет "МК".

В стенограмме приводится немало оскорбительных кличек президента. Судя по разговору высокопоставленных военных, в интимной жизни Зеленского произошли радикальные перемены.

В конце 2023 года в кабинете главкома обнаружили прослушивающее устройство. А позже в сети начали всплывать записи этих непубличных разговоров. Спецслужбы поспешили заявить, что записи сгенерированы ИИ. Однако их достоверность подтвердил уже ряд хакерских каналов.

2 февраля ряд Telegram-каналов опубликовал скриншоты расшифровки переговоров Залужного в период с 27 ноября по 3 декабря. В частных беседах оказалось немало пикантного. Например, в разговоре с генералом Александром Сырским 28 ноября главком намекнул на смену сексуальной ориентации Зеленского.

"Пусть садится в свой голубой вагон и у…", — говорит Залужный.

Позже он рассказал собеседнику, что отказался беседовать с президентом, поскольку тот был под наркотиками.

"Пошел он…, я не буду с ним говорить сейчас, он опять (под воздействием наркотиков)", — сказал Сырскому главком.

Также Залужный в беседе с советником главы ОПУ Михаилом Подоляком заявил, что над Зеленским смеётся вся Украина.

"Ты лицо его видел? Он же отсталый. Вся страна смеётся", - утверждал глава ВСУ.

Отдельного разговора в расшифровке заслуживают клички президента Украины. К примеру, президента Украины за глаза называли "фифой", "сопляком", "моссадиком", и "Стюарт Литтл". Всего обнародовано 12 кличек, и некоторые из-за цензуры нельзя публиковать.

"Клички, которые они между собой дали Зеленскому очень забавные. Судя по некоторым фразам, закрадывается впечатление, что Зеля поддался искушению Макрона и сменил сексуальную ориентацию", — комментирует обидные прозвища "МК", со ссылкой на один из политических Telegram-каналов.

Кое-кто из аналитиков допускает, что данный слив устроил глава ГУР Кирилл Буданов. И если эта история правда, то всё указывает на то, что MI-6 и Пентагон никак не могут договориться по поводу смены главкома ВСУ.

Только что! В кабинете Залужного нашли… В Генштабе крыса
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Не отравляйте свой сад и огород: ни в коем случае не бросайте в компост эти отходы жизнедеятельности

Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.

Эффективное использование компостной ямы: советы для дачников
Неопытные хозяйки используют в качестве половой тряпки старые вещи: почему это вредно
Неопытные хозяйки используют в качестве половой тряпки старые вещи: почему это вредно
Кусты клубники будут утопать в больших и тяжелых ягодах: 4 совета, как этого добиться
Любите пюре? Тогда посадите эти сорта картофеля
Противостояние на границе Техаса обостряется в связи с начавшимися праймериз в США Дмитрий Плотников ВСУ вербуют солдат и специалистов через "сайт вакансий": от разведчика до командира катера Андрей Николаев Главный поэтический вечер страны прошел в Театре на Трубной Анжела Якубовская
Смородина даст образцовый урожай, который и не снился: подготовьте ей картофельную кожуру
3 полезных растения, которые разрастаются как сорняки и причиняют головную боль дачникам
Как деды и бабки выращивали урожай овозей на зависть всем: есть маленькая и дешевая хитрость
Как деды и бабки выращивали урожай овозей на зависть всем: есть маленькая и дешевая хитрость
Последние материалы
Эксперты рассказали, как определить неисправности в авто по шинам
Химиотерапевт Иванов назвал потерю способности различать слова признаком опухоли
Порошенко: страны Евросоюза должны дать Украине всё необходимое оружие
Политолог Бабич: Пентагон может поддержать самые суровые меры против Залужного
Эксперты перечислили ключевые ошибки при мойке авто, которые могут вывести из строя парктроники
Как отрастить длинные и крепкие ногти
Ян Хайцеэр: проезд дорожных ям при торможении сильнее всего бьет по подвеске автомашины
Названы пять проблем, мешающих продать подержанный автомобиль
Врач Денисова назвала контроль за уровнем потребляемой жидкости очень важным
Трещины на пятках: причины появления и 5 советов по уходу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников