Слитая переписка Залужного вскрыла клички и перемены в интимной жизни Зеленского

Конфликт Валерия Залужного и Владимира Зеленского набирает обороты.
В Интернете появилась стенограмма прослушки телефона Залужного с пикантными деталями, пишет "МК".
В стенограмме приводится немало оскорбительных кличек президента. Судя по разговору высокопоставленных военных, в интимной жизни Зеленского произошли радикальные перемены.
В конце 2023 года в кабинете главкома обнаружили прослушивающее устройство. А позже в сети начали всплывать записи этих непубличных разговоров. Спецслужбы поспешили заявить, что записи сгенерированы ИИ. Однако их достоверность подтвердил уже ряд хакерских каналов.
2 февраля ряд Telegram-каналов опубликовал скриншоты расшифровки переговоров Залужного в период с 27 ноября по 3 декабря. В частных беседах оказалось немало пикантного. Например, в разговоре с генералом Александром Сырским 28 ноября главком намекнул на смену сексуальной ориентации Зеленского.
"Пусть садится в свой голубой вагон и у…", — говорит Залужный.
Позже он рассказал собеседнику, что отказался беседовать с президентом, поскольку тот был под наркотиками.
"Пошел он…, я не буду с ним говорить сейчас, он опять (под воздействием наркотиков)", — сказал Сырскому главком.
Также Залужный в беседе с советником главы ОПУ Михаилом Подоляком заявил, что над Зеленским смеётся вся Украина.
"Ты лицо его видел? Он же отсталый. Вся страна смеётся", - утверждал глава ВСУ.
Отдельного разговора в расшифровке заслуживают клички президента Украины. К примеру, президента Украины за глаза называли "фифой", "сопляком", "моссадиком", и "Стюарт Литтл". Всего обнародовано 12 кличек, и некоторые из-за цензуры нельзя публиковать.
"Клички, которые они между собой дали Зеленскому очень забавные. Судя по некоторым фразам, закрадывается впечатление, что Зеля поддался искушению Макрона и сменил сексуальную ориентацию", — комментирует обидные прозвища "МК", со ссылкой на один из политических Telegram-каналов.
Кое-кто из аналитиков допускает, что данный слив устроил глава ГУР Кирилл Буданов. И если эта история правда, то всё указывает на то, что MI-6 и Пентагон никак не могут договориться по поводу смены главкома ВСУ.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.