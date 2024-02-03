Слитая переписка Залужного вскрыла клички и перемены в интимной жизни Зеленского

В стенограмме прослушки главкома ВСУ — генералы изощрённо глумятся над Зеленским

2:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Конфликт Валерия Залужного и Владимира Зеленского набирает обороты.

Фото: Openverse by President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy official website is licensed under CC BY 4.0

В Интернете появилась стенограмма прослушки телефона Залужного с пикантными деталями, пишет "МК".

В стенограмме приводится немало оскорбительных кличек президента. Судя по разговору высокопоставленных военных, в интимной жизни Зеленского произошли радикальные перемены.

В конце 2023 года в кабинете главкома обнаружили прослушивающее устройство. А позже в сети начали всплывать записи этих непубличных разговоров. Спецслужбы поспешили заявить, что записи сгенерированы ИИ. Однако их достоверность подтвердил уже ряд хакерских каналов.

2 февраля ряд Telegram-каналов опубликовал скриншоты расшифровки переговоров Залужного в период с 27 ноября по 3 декабря. В частных беседах оказалось немало пикантного. Например, в разговоре с генералом Александром Сырским 28 ноября главком намекнул на смену сексуальной ориентации Зеленского.

"Пусть садится в свой голубой вагон и у…", — говорит Залужный.

Позже он рассказал собеседнику, что отказался беседовать с президентом, поскольку тот был под наркотиками.

"Пошел он…, я не буду с ним говорить сейчас, он опять (под воздействием наркотиков)", — сказал Сырскому главком.

Также Залужный в беседе с советником главы ОПУ Михаилом Подоляком заявил, что над Зеленским смеётся вся Украина.

"Ты лицо его видел? Он же отсталый. Вся страна смеётся", - утверждал глава ВСУ.

Отдельного разговора в расшифровке заслуживают клички президента Украины. К примеру, президента Украины за глаза называли "фифой", "сопляком", "моссадиком", и "Стюарт Литтл". Всего обнародовано 12 кличек, и некоторые из-за цензуры нельзя публиковать.

"Клички, которые они между собой дали Зеленскому очень забавные. Судя по некоторым фразам, закрадывается впечатление, что Зеля поддался искушению Макрона и сменил сексуальную ориентацию", — комментирует обидные прозвища "МК", со ссылкой на один из политических Telegram-каналов.

Кое-кто из аналитиков допускает, что данный слив устроил глава ГУР Кирилл Буданов. И если эта история правда, то всё указывает на то, что MI-6 и Пентагон никак не могут договориться по поводу смены главкома ВСУ.