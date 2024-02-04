Ситуация в Авдеевке с каждым днём всё хуже, а решение с отводом подразделений ВСУ на ставке Генштаба принято не было.
Город повторяет судьбу Артёмовска, а армия Украины вынуждена тратить резервы, сообщает украинский военный журналист Андрей Цаплиенко.
По его словам, ситуация в Авдеевке критическая: армия РФ обошла украинские боевые порядки, сумев закрепиться в застройке.
Штурмовики ВС РФ воспользовались облачной погодой и невозможностью аэроразведки и вошли в Авдеевку со стороны Авдеевского карьера. Теперь до основной логистической артерии украинцев им осталось пройти сотни метров, подытожил националист.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.