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Киев: ситуация в Авдеевке ухудшается, а решение с отводом ВСУ не было принято

В Киеве заявили, что ситуация в Авдеевке ухудшается, город повторяет судьбу Артёмовска

Силовые структуры

Ситуация в Авдеевке с каждым днём всё хуже, а решение с отводом подразделений ВСУ на ставке Генштаба принято не было.

В Киеве заявили, что ситуация в Авдеевке ухудшается, город повторяет судьбу Артёмовска
Фото: Телеграм Юрий Котенок

Город повторяет судьбу Артёмовска, а армия Украины вынуждена тратить резервы, сообщает украинский военный журналист Андрей Цаплиенко.

По его словам, ситуация в Авдеевке критическая: армия РФ обошла украинские боевые порядки, сумев закрепиться в застройке.

Штурмовики ВС РФ воспользовались облачной погодой и невозможностью аэроразведки и вошли в Авдеевку со стороны Авдеевского карьера. Теперь до основной логистической артерии украинцев им осталось пройти сотни метров, подытожил националист.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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