Под Авдеевкой замечен воюющий танк M1Abrams производства Соединённых Штатов.
На предоставленных видеокадрах видно тяжёлую машину M1Abrams 47-й бригады Вооружённых сил Украины, воюющей на Авдеевском фронте.
Надо отметить, что американцы запрещали раньше использовать их танки на линии боевого соприкосновения. Поэтому эти машины, прибывшие в помощь националистам на Украину ещё в октябре прошлого года, нигде кроме полигонов не видели.
По всей вероятности, для ВСУ на Авдеевском направлении совсем ситуация тяжёлая, поэтому киевская власть вынуждена бросать в бой всё, что имеет в наличии.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.