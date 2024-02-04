Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Юлия Ковальчук продемонстрировала идеальную фигуру после двух родов
Рэпер Матранг пожаловался на то, что он остался без телефона и денег за границей
Мандариновая диета: что это такое
Психологи из Гарварда открыли влияние восприятия времени на заживление ран
Лазарев считает, что коллектив из Хакасии несправедливо засудили на шоу "Ну-ка, все вместе!"
Автомеханик рассказал, как водители убивают двигатель, проверяя уровень масла
Авдеевская удавка затягивается вокруг самого укрепленного района ВСУ
Сегрегация в обслуживании: российские туристы сталкиваются с дискриминацией в отелях Турции и Египта
Вкуснейший и полезный компот получится из фиников и яблок
Под Авдеевкой заметили воюющий танк Abrams: ВСУ обороняются всем, что есть

Видно, дело совсем плохо: под Авдеевкой заметили воюющий танк Abrams

Силовые структуры

Под Авдеевкой замечен воюющий танк M1Abrams производства Соединённых Штатов.

Видно, дело совсем плохо: под Авдеевкой заметили воюющий танк Abrams
Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

На предоставленных видеокадрах видно тяжёлую машину M1Abrams 47-й бригады Вооружённых сил Украины, воюющей на Авдеевском фронте

Надо отметить, что американцы запрещали раньше использовать их танки на линии боевого соприкосновения. Поэтому эти машины, прибывшие в помощь националистам на Украину ещё в октябре прошлого года, нигде кроме полигонов не видели.

По всей вероятности, для ВСУ на Авдеевском направлении совсем ситуация тяжёлая, поэтому киевская власть вынуждена бросать в бой всё, что имеет в наличии.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Твёрдые отложение в сливном бачке унитаза легко удаляются обычным средством, которое есть на кухне

При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.

Эффективное удаление отложений в туалетном бачке: шаги и средства
Имбирный лимонад подарит ценные витамины и энергию
Вкуснейший имбирный лимонад подарит витамины и энергию
Эти растения вы можете посадить в тени
Водителям старше 50 лет на дорогах не рады: для них пересмотрят правила вождения
Утверждения об угрозе РФ стали удобным прикрытием для Запада, развязывающего войны по всему миру Дмитрий Плотников ВСУ вербуют солдат и специалистов через "сайт вакансий": от разведчика до командира катера Андрей Николаев Главный поэтический вечер страны прошел в Театре на Трубной Анжела Якубовская
Появление трещин на пятках: факторы, вызывающие проблему, и пять рекомендаций по её устранению
Российское самолётостроение будет масштабнее советского, к 2028 году будет побит рекорд
Французские гренки к завтраку: восхитительный вкус детства
Французские гренки к завтраку: восхитительный вкус детства
Последние материалы
Мандариновая диета: что это такое
Психологи из Гарварда открыли влияние восприятия времени на заживление ран
Лазарев считает, что коллектив из Хакасии несправедливо засудили на шоу "Ну-ка, все вместе!"
Автомеханик рассказал, как водители убивают двигатель, проверяя уровень масла
Авдеевская удавка затягивается вокруг самого укрепленного района ВСУ
Сегрегация в обслуживании: российские туристы сталкиваются с дискриминацией в отелях Турции и Египта
Вкуснейший и полезный компот получится из фиников и яблок
Хирурги указали на то, что удаление грудных имплантов спасет от осложнений
Гарик Харламов трогательно поздравил маму с днём рождения
Судьба Авдеевки в ДНР решена: город будет освобождён в феврале
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников