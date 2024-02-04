Под Авдеевкой заметили воюющий танк Abrams: ВСУ обороняются всем, что есть

Видно, дело совсем плохо: под Авдеевкой заметили воюющий танк Abrams

Под Авдеевкой замечен воюющий танк M1Abrams производства Соединённых Штатов.

Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

На предоставленных видеокадрах видно тяжёлую машину M1Abrams 47-й бригады Вооружённых сил Украины, воюющей на Авдеевском фронте.

Надо отметить, что американцы запрещали раньше использовать их танки на линии боевого соприкосновения. Поэтому эти машины, прибывшие в помощь националистам на Украину ещё в октябре прошлого года, нигде кроме полигонов не видели.

По всей вероятности, для ВСУ на Авдеевском направлении совсем ситуация тяжёлая, поэтому киевская власть вынуждена бросать в бой всё, что имеет в наличии.