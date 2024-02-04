Вокруг самого укрепленного района армии Украины — Авдеевки, затянута удавка

Авдеевская удавка затягивается вокруг самого укрепленного района ВСУ

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вокруг самого укрепленного района Вооружённых сил Украины — Авдеевки, постепенно затягивается удавка.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Этот район националисты киевского режима обустраивали с 2014 года, Украинская власть на строительство оборонных сооружений вбухала сотни миллионов и теперь потеряет, пишут Telegram-каналы Незалежной.

Боевики украинской армии больше не могут удерживать российское наступление. Штурмовые подразделения ВС РФ продавливают оборону бандеровцев в разных местах.

Ранее в Киеве заявили, что ситуация в Авдеевке ухудшается, город повторяет судьбу Артёмовска.