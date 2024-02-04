Вокруг самого укрепленного района Вооружённых сил Украины — Авдеевки, постепенно затягивается удавка.
Этот район националисты киевского режима обустраивали с 2014 года, Украинская власть на строительство оборонных сооружений вбухала сотни миллионов и теперь потеряет, пишут Telegram-каналы Незалежной.
Боевики украинской армии больше не могут удерживать российское наступление. Штурмовые подразделения ВС РФ продавливают оборону бандеровцев в разных местах.
Ранее в Киеве заявили, что ситуация в Авдеевке ухудшается, город повторяет судьбу Артёмовска.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.