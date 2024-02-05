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В Авдеевке между наступающими подразделениями ВС РФ осталось пять улиц

В Авдеевке между двумя наступающими навстречу друг другу частями ВС РФ осталось пять улиц

0:56
Силовые структуры

На южной части Авдеевки взят украинский укрепрайон "Царская охота" и после прорыва обороны ВСУ на северо-востоке завязались уличные бои уже в городе.

В Авдеевке между двумя наступающими навстречу друг другу частями ВС РФ осталось пять улиц
Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Теперь между двумя наступающими навстречу друг другу частями российской армии осталось пять улиц

Об этом сообщает донецкий волонтер Александр "Варяг" Матюшин.

"На юге Авдеевки наши закрепились на улицах Чернышевского и Соборной. На днях на северо-востоке города мы взяли песчаный карьер, который в народе когда-то получил название "Голубые озёра", — отметил он.

Если под контролем РФ в результате разрезания города окажется Индустриальный проспект, это станет приговором южной группировке гарнизона ВСУ: подвоза снарядов и резервов более не будет. У националистов останется выбор между пленом и гибелью.

На севере всушники будут контролировать лишь Коксохим, превращенный в крепость, подытожил Матюшин.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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