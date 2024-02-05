На южной части Авдеевки взят украинский укрепрайон "Царская охота" и после прорыва обороны ВСУ на северо-востоке завязались уличные бои уже в городе.
Теперь между двумя наступающими навстречу друг другу частями российской армии осталось пять улиц
Об этом сообщает донецкий волонтер Александр "Варяг" Матюшин.
"На юге Авдеевки наши закрепились на улицах Чернышевского и Соборной. На днях на северо-востоке города мы взяли песчаный карьер, который в народе когда-то получил название "Голубые озёра", — отметил он.
Если под контролем РФ в результате разрезания города окажется Индустриальный проспект, это станет приговором южной группировке гарнизона ВСУ: подвоза снарядов и резервов более не будет. У националистов останется выбор между пленом и гибелью.
На севере всушники будут контролировать лишь Коксохим, превращенный в крепость, подытожил Матюшин.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.