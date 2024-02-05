Российская армия прорвала оборону ВСУ и зашла в Авдеевку

ВС РФ прорвали оборону ВСУ и зашли в Авдеевку, приближаясь к "дороге жизни"

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вот уже несколько дней ВС РФ наступают в Авдеевке.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Сейчас армия РФ частично обошла вражеские укрепления, а частично прорвались у Авдеевского карьера с северо-востока. Бойцы РФ закрепились в застройке и продвигаются вперёд, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

В северной части города армия России продвинулась вдоль ул. Сафронова и ул. Леси Украинки, а на юге — у дач "Ивушка" и заняли оставшиеся дачи "Радуга".

"Проблемы пришли с северо-восточной стороны. Русские захватили часть карьера и прорвали нашу оборону западнее его возле частного сектора", — отмечают украинские ресурсы.

До основной украинской ж/д логистической артерии — "дороги жизни" ВСУ остаются сотни метров, пишут киевские военные обозреватели.

В вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ при поддержке ВКС провели за день 38 атак.