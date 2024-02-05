Вот уже несколько дней ВС РФ наступают в Авдеевке.
Сейчас армия РФ частично обошла вражеские укрепления, а частично прорвались у Авдеевского карьера с северо-востока. Бойцы РФ закрепились в застройке и продвигаются вперёд, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
В северной части города армия России продвинулась вдоль ул. Сафронова и ул. Леси Украинки, а на юге — у дач "Ивушка" и заняли оставшиеся дачи "Радуга".
"Проблемы пришли с северо-восточной стороны. Русские захватили часть карьера и прорвали нашу оборону западнее его возле частного сектора", — отмечают украинские ресурсы.
До основной украинской ж/д логистической артерии — "дороги жизни" ВСУ остаются сотни метров, пишут киевские военные обозреватели.
В вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ при поддержке ВКС провели за день 38 атак.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.